Фигурист Малинин пожаловался на излишнее внимание со стороны СМИ на Олимпиаде

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что не справился с давлением СМИ во время Олимпийских игр 2026 года. Его слова приводит The Minnesota Star Tribune.

Илья Малинин

Фото: Claudia Greco / Reuters Илья Малинин

В составе сборной США Илья Малинин завоевал золото Олимпиады в командном турнире. В личном первенстве он лидировал после исполнения короткой программы. Однако в произвольной фигурист, считавшийся главным фаворитом, допустил много ошибок и в результате занял лишь восьмое место.

«Мне следовало быть более готовым. В итоге все как будто использовали меня, чтобы привлечь внимание, делали из меня главного претендента на золото. Это было неправильно. Мне приходилось делать вещи, которые я на самом деле не хотел делать»,— заявил Илья Малинин. По его словам, внимание со стороны СМИ «создавало лишнее давление», из-за чего многие спортсмены не смогли «проявить себя в моменте».

Илья Малинину 21 год. Он трижды становился чемпионом мира (2024–2026), а также три раза выигрывал финал Гран-при (2023–2025).

Таисия Орлова