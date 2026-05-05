Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнем Тагиле отменили массовые мероприятия ко Дню Победы

В Нижнем Тагиле изменили программу празднования Дня Победы. Как сообщили в мэрии, в целях безопасности в городе отменили парад военнослужащих, а офлайн-шествие «Бессмертного полка» заменили на онлайн-формат.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отказались только от проведения массовых мероприятий, вся остальная программа празднования, которая в городе уже стартовала, сохранена»,— добавили в пресс-службе администрации города.

В 2026 году «Бессмертный полк» в очном формате пока сохраняется в трех городах Свердловской области — Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все