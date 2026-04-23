«Бессмертный полк» пройдет очно в четырех городах Свердловской области

Акция «Бессмертный полк» пройдет очно в четырех городах трудовой доблести: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Примем все необходимые меры для обеспечения безопасности. Жители других населенных пунктов смогут участвовать в онлайн-формате акции»,— написал глава региона.

Ранее сообщалось, что музейный комплекс в Верхней Пышме проведет торжественное шествие 9 мая с большим количеством гражданской техники и участием авиации из музейной коллекции.

Полина Бабинцева