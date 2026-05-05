Прибыль российских активов Raiffeisen сократилась почти на 39%

Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в первом квартале 2026 года сократил прибыль после налогообложения на 38,6% год к году — до 261 млн евро. Об этом говорится в отчетности группы. За аналогичный период 2025 года показатель составлял 425 млн евро, сообщает «Интерфакс».

Чистая процентная маржа российского бизнеса RBI в первом квартале составила 8,57%

Чистая процентная маржа российского бизнеса RBI в первом квартале составила 8,57%

При этом в четвертом квартале прошлого года прибыль российских «дочек» RBI составляла 32 млн евро.

Общая прибыль группы RBI после налогообложения в январе-марте 2026 года снизилась на 32%, до 519 млн евро против 763 млн евро годом ранее. Таким образом, российский бизнес обеспечил около половины прибыли группы за отчетный период. Без учета России и Белоруссии прибыль RBI сократилась на 18,7%, до 258 млн евро.

Чистый процентный доход российского подразделения уменьшился на 16,3%, до 383 млн евро, а чистый комиссионный доход — на 14%, до 173 млн евро.

Чистая процентная маржа российского бизнеса RBI в первом квартале составила 8,57%. Для сравнения: в четвертом квартале 2025 года показатель находился на уровне 8,93%, а годом ранее — 10,37%.

В то же время административные расходы российского подразделения выросли на 21,8%, до 180 млн евро. Основной рост пришелся на расходы на персонал, которые увеличились на 26 млн евро и достигли 140 млн евро. В группе связали это с колебаниями валютных курсов и пересмотром заработных плат.

