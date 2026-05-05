Курскую судью могут лишить полномочий из-за обвинения во взятке

В пятницу, 7 мая, квалификационная коллегия судей Курской области рассмотрит представление председателя облсуда Олега Кравченко о приостановлении полномочий судьи Ольги Петровой, которая ранее работала заместителем председателя Ленинского райсуда Курска. Согласно повестке заседания коллегии, это связано с возбуждением в ее отношении уголовного дела о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года судья, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. По версии следствия, деньги ей могла передать Ольга Минакова, которая на тот момент являлась замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области. Согласно материалам дела, госпожа Петрова якобы потребовала положить наличные в салон автомобиля своего знакомого, который подъехал к зданию суда. При попытке скрыться с деньгами он был задержан сотрудниками УФСБ.

Госпожа Петрова пыталась отменить разрешение на уголовное дело в Верховном суде. Она утверждала, что следствие допустило грубое нарушение порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и принципа неприкосновенности судьи. Верховный суд отклонил ее иск к ВККС. Она обжаловала это решение.

На данный момент судье предъявлено обвинение во взятке. Госпожа Петрова находится под домашним арестом. Ольга Минакова признала вину в посредничестве при передаче взятки.

Владимир Зоркий