Выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку — все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки, еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода.

Прежде всего речь о простых поручениях: 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство — таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим (33%). Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту (уборки или ремонта) — 28–29%. Уже сейчас 7% россиян регулярно передают свои задачи другим, а 26% делают это время от времени. Еще 18% имеют единичный опыт делегирования.

Любопытно, что идею единой платформы для поручений поддерживают 41% респондентов, и 50% скорее согласны, что это было бы удобно. То есть они не против объединить все популярные сервисы в один. Для людей важны безопасность и прозрачность: подробные отзывы, безопасная оплата, проверка личности исполнителей, гарантии. При этом россияне готовы делегировать не всё. Под личным контролем остаются финансы и банковские операции — их не готовы передавать посредникам 64% опрошенных. Уборку в личных шкафах и ящиках не разрешат 48%. Воспитание детей и приготовление еды для многих — зоны собственной ответственности.

Интересно, как скоро объединятся две идеи — единый сервис делегирования и платформа RentAHuman, которая завязана на возможности ИИ-агентов нанимать исполнителей-людей.

Яна Лубнина