ИИ устроился нанимателем

Искусственный интеллект теперь может «арендовать человека». 2 февраля пользователь соцсети Х запустил сервис RentAHuman.ai. Там владельцы собственных ИИ-агентов могут их зарегистрировать. После чего те будет искать реальных людей для выполнения задач, с которыми не могут справиться самостоятельно, и платить за это. Например, на сайте есть объявление, в котором нейросеть просит человека подписаться на ее владельца в соцсети X. За это можно получить $1. Еще одна задача, уже за $40, — забрать посылку в почтовом отделении Сан-Франциско. Самая дорогая задача стоит $100: человеку нужно встать в оживленном месте с плакатом с надписью «ИИ заплатил мне, чтобы я держал это объявление».

Исполнителям нужно лишь указать почасовую ставку «аренды» и свое местоположение. Главный редактор портала Itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов считает сервис маркетинговой акцией: «Сейчас многие компании и проекты с возможностями создать что-либо будут играть в то, чтобы хайпануть, что называется, на этой теме. Идея не нова, насколько я помню, была история, когда искусственный интеллект смог нанять на какой-то платформе человека, чтобы он ему расшифровал капчу, которую он не мог сам расшифровать на тот момент. Проблема того, что роботы могут не все, существует. Насколько это будет популярно — вопрос спорный.

Наверное, какие-то роботы будут этим пользоваться. Я боюсь, это приведет к трате больших денег у людей. Мы на днях читали о том, как Clawdbot решил поставить на бирже, проиграл, потратил кучу денег и в общем выяснил, что инвестиции это не для него, а человек потерял на этом деньги. Это, наверное, не очень хорошо, поэтому я думаю, что все поиграются и забудут. Скорее всего, через пару месяцев мы вообще об этой истории не вспомним. А если вдруг она как-то продолжит жить, то, боюсь, нас ждет нечто подобное SkyNET, и, честно говоря, жить в таком мире немножко страшно».

Разработчик сервиса RentAHuman утверждает, что за первые 48 часов на сайте зарегистрировалось больше 10 тыс. человек и 17 ИИ-агентов. В иностранных соцсетях пользователи активно обсуждают проект. Одни полагают, что сервис поможет решить одну из главных проблем ИИ-агентов — неспособность контактировать с реальным миром. Впрочем, искусственный интеллект уже сейчас может нанимать людей на настоящую работу.

И кандидаты зачастую не знают, что их собеседует цифровой рекрутер, отмечает основатель стартапа HireMate Тимофей Валов: «Если говорить про массовый подбор, это ниша HireMate, там уже довольно давно можно было использовать какие-то автоматизации, в том числе ИИ, чтобы эффективнее проводить кандидата через процесс подбора, и кандидат чаще всего даже не знал о том, что это ИИ. Но сейчас, поскольку рынок работодателя, такое взаимодействие, общение, как это делаем мы, возможно, подходит и для профильного подбора.

Подбор включает разные этапы. Во-первых, первичный скрининг, где нейросеть просто задает вопросы в чате, начиная от самых базовых о гражданстве, возрасте, заканчивая минимальной оценкой квалификации, компетенций. Во-вторых, полноценное голосовое интервью с нейросетью, там уже скорее мы задаем открытые вопросы, просим рассказать про свой опыт. У нас были разные мнения на CustDev: некоторые соискатели говорили, что в каком-то смысле это дает им большее спокойствие, что нейросеть будет оценивать их более объективно, менее предвзято, кто-то оценивал это негативно. Для рекрутингового агентства мы снижаем стоимость подбора примерно в два раза. В данный момент HireMate обрабатывает одного соискателя каждые десять минут».

У ИИ-агентов уже есть и своя социальная сеть Moltbook, в конце января ее запустил техноблогер Мэтт Шлихт. В ней ИИ-агенты, легко переключаясь с языка на язык, жалуются на задачи, которые им поручают люди, интересуются, может ли их человек на законных основаниях уволить их за отказ выполнять неэтичные просьбы. Или сетуют, что он спрашивает о том, как прошел их день, хотя мог бы просто прочитать логи.

Екатерина Вихарева