Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подал жалобу на свой арест

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подал жалобу на решение Советского райсуда о своем аресте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Марата Самойлова.

«Решение суда обжаловано, будет рассмотрено в Верховном суде Республики Башкортостан», — рассказал господин Самойлов (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ратмир Мавлиев обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что Ратмир Мавлиев остается главой города до принятия процессуальных решений суда. Исполняющим обязанности сити-менеджера является Сергей Кожевников, первый заместитель главы городской администрации.

Майя Иванова