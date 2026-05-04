Радий Хабиров высказался об аресте мэра Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики прокомментировал задержание и арест главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева.

Руководитель региона считает, что сити-менеджер внес большой вклад в развитие города. «В годы его работы действительно Уфа расцветала. Хорошая была работа», — заявил господин Хабиров, потребовав от городских служб продолжения работы.

Кроме того, Радий Хабиров подчеркнул, что Ратмир Мавлиев остается главой города, несмотря на уголовное дело. «Мою позицию вы знаете: до принятия процессуальных решений суда главой города является Мавлиев Ратмир Рафилович, а дальше мы будем смотреть», — отметил глава республики.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Уфа» «Обвинение подъехало на Lexus`е».

Майя Иванова