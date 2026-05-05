Пытавшемуся напасть на свердловского губернатора Дениса Паслера сократили срок ареста

Свердловский областной суд сократил срок административного ареста 42-летнему оренбуржцу Серику Таспакову, которого охрана губернатора Дениса Паслера задержала на первомайском митинге во время попытки резко подбежать к главе региона.

Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга

Напомним, 1 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил митинг-концерт. Один из посетителей, увидев на празднике губернатора, резко побежал к нему, что было воспринято как попытка нападения. Когда его остановили сотрудники службы безопасности, Серик Таспаков начал нецензурно выражаться, за что в отношении него составили протокол. Житель Оренбуржья полностью признал вину.

Позже Денис Паслер поручил обеспечить ему необходимую юридическую поддержку.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Серика Таспакова признали виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и арестовали на 14 суток, но по итогам рассмотрения апелляции срок сократили до 4 суток.

