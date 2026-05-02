Напавшего на свердловского губернатора Паслера оренбуржца арестовали за мат

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова, предпринявшего попытку нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера на митинг-концерте в честь Праздника Весны и Труда, виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, ему назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серик Таспаков

Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Серик Таспаков

«Накануне гость столицы Урала решил посетить культ-массовое мероприятие, посвященное празднованию весны и труда. Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении»,— пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Серик Таспаков в суде полностью признал вину. «Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней»,— добавили в пресс-службе.

Инцидент произошел на территории стадиона «Екатеринбург Арена». Серик Таспаков в спортивном костюме маргинального вида пытался подбежать к Денису Паслеру, когда тот фотографировался с участницей митинг-концерта. Охрана скрутила оренбуржца в метре от губернатора. Как тогда сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики, от действий Серика Таспакова никто не пострадал.

Василий Алексеев