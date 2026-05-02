Паслер обеспечил юрпомощью оренбуржца, который резко подбежал к нему на Первомае

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил обеспечить необходимую юридическую поддержку 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову, которого 1 мая скрутила охрана за резкое приближение к главе Среднего Урала на митинг-концерте в честь Праздника Весны и Труда. Господин Паслер заверил в своем канале в Max, что оренбуржец «не хотел нанести вред».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (в центре) на митинг-концерте в честь Первомая на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер (в центре) на митинг-концерте в честь Первомая на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Обычный человеческий фактор: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться»,— добавил губернатор.

Денис Паслер призвал жителей и гостей Среднего Урала «соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей». «Тем более в нынешних условиях»,— отметил глава региона.

Охрана губернатора Свердловской области скрутила Серика Таспакова в метре от него, когда глава Среднего Урала фотографировался с участницей митинг-концерта на территории стадиона «Екатеринбург Арена». В областном департаменте информационной политики «Ъ-Урал» тогда сообщили, что от действий оренбуржца никто не пострадал.

В субботу, 2 мая, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Серика Таспакова виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста на 14 суток. «Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении»,— пояснили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Серик Таспаков полностью признал вину.

Василий Алексеев