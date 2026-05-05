Новые башни «Лахта Центра» откроют под аренду для сторонних компаний
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что площади в строящихся небоскребах «Лахта Центра» будут доступны для коммерческой аренды. По его словам, в отличие от первой башни, полностью занятой структурами «Газпрома», новые высотки станут «вторым сити-центром». Об этом господин Бельский рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
Спикер напомнил, что хотя первая башня «Лахта Центра» полностью используется для нужд «Газпрома» и в ней не продано и не сдано в аренду ни одного метра сторонним компаниям, консолидация разрозненных офисов корпорации в одном здании уже дала положительный эффект. Для нового этапа застройки избрана иная модель.
«В новых башнях подход другой»,— заявил Александр Бельский .
Дизайн будущих небоскребов спикер назвал «красивым и современным».