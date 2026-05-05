Еврокомиссар сообщил о росте расходов ЕС на импорт нефти и газа на €30 млрд

Издержки Евросоюза (ЕС), связанные с импортом нефти и газа, из-за конфликта на Ближнем Востоке увеличились более чем на €30 млрд. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дан Йергенсен

Фото: Omar Havana / Reuters Дан Йергенсен

Фото: Omar Havana / Reuters

По словам политика, Еврокомиссия (ЕК) настаивает на ускорении перехода энергетики ЕС на альтернативные источники. «Расходы ЕС на закупки ископаемых энергоресурсов с начала конфликта выросли более чем на €30 млрд»,— сказал еврокоммиссар на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

По подсчетам ЕК, 57% потребляемой ЕС энергии приходится на импортируемое углеводородное сырье. В 2025 году ЕС потратил на это €340 млрд. А с 28 февраля 2026 года, то есть с начала конфликта между Израилем, США и Ираном, ЕС — дополнительно €24 млрд. В апреле ЕК представила план по преодолению энергетического кризиса, включающий ускорение перехода на чистые источники энергии внутри ЕС.