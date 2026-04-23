Еврокомиссия составила план по преодолению энергетического кризиса

Еврокомиссия представила план AccelerateEU для решения проблем дефицита и подорожания энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке.

Фото: Omar Havana / AP

В плане пять основных пунктов:

Первый из них предусматривает более тесную координацию действий внутри ЕС в рамках единого рынка и с поставщиками энергоносителей. Она позволит эффективнее заполнять газовые хранилища, высвобождать запасы нефти из резервов и т. п.

Второй включает защиту потребителей и компаний от резких взлетов цен на горючее посредством схем целевой помощи, энергетических ваучеров, снижения акцизов на электроэнергию для малообеспеченных семей.

Кроме того, Еврокомиссия призывает к ускорению перехода на чистые источники энергии внутри ЕС, что позволит сократить импорт нефти и газа.

Еще два пункта плана касаются необходимости модернизации и трансформации энергетической системы ЕС и увеличения объема частных и государственных инвестиций в чистую энергетику.

Как указывается в документе, 57% потребляемой ЕС энергии приходится на импортируемое углеводородное сырье. В 2025 году ЕС потратил на это €340 млрд. А с 28 февраля 2026 года, то есть с начала конфликта между Израилем, США и Ираном, ЕС — дополнительно €24 млрд.

Алена Миклашевская