Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Около получаса назад приостановил работу аэропорт Внуково. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Как правило, подобные меры вводят, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.

С начала дня на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщалось.