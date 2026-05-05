Вембаньяма установил рекорд НБА по числу блокшотов в матче play-off

«Миннесота Тимбервулвс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче второго раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 104:102.

Фото: Daniel Dunn / Imagn Images / Reuters

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл. Он сделал дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. У «Сан-Антонио» больше всего очков набрал разыгрывающий Дилан Харпер — 18.

Французский центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма, ранее признанный лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата, установил рекорд лиги по количеству блокшотов в одном матче play-off НБА — 12. Во вторничном матче он сделал трипл-дабл: также набрал 11 очков и сделал 15 подборов.

Прежде никому не удавалось делать больше 10 блоков за один матч play-off. Достижение делили три баскетболиста: Марк Итон (1985), Хаким Оладжувон (1990) и Эндрю Байнэм (2012). А если учитывать и матчи регулярного чемпионата, то рекорд — 15 блокшотов: столько делали Шакил О'Нил (1993) и дважды — Мануте Бол (1986, 1987).

В первом раунде play-off «Миннесота» победила «Денвер Наггетс» (счет в серии до четырех побед — 4:2). «Сан-Антонио» обыграл «Портленд Трейл Блейзерс» (4:1) и впервые с 2017 года пробился во вторую стадию play-off. Второй матч противостояния между «Тимбервулвс» и «Спёрс» состоится в ночь на 7 мая.

В другом матче дня «Нью-Йорк Никс» на своем паркете оказался сильнее «Филадельфия Севенти Сиксерс». Игра завершилась со счетом 137:98.

Таисия Орлова