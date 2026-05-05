Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 23 млн рублей

Таганский суд Москвы признал компанию Google и мессенджер Telegram виновными в неудалении запрещенного в России контента. Google оштрафовали на 15,2 млн руб., Telegram — на 7 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда.

Google оштрафовали по четырем протоколам о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Telegram — по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, порнографией или наркотиками).

Google и Telegram неоднократно привлекались к ответственности в России. В последний раз Таганский суд Москвы штрафовал Google за неудаление запрещенного в РФ контента 27 апреля. Тогда сумма штрафа составила 19 млн руб. Telegram в последний раз штрафовали 21 апреля на 7 млн руб. по той же статье.