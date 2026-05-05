Британия расширила санкции против России на 18 пунктов

Великобритания расширила список санкций против России на 18 пунктов. Соответствующий документ опубликован на сайте британского министерства финансов.

Ограничения введены против 10 физлиц и восьми организаций. Санкции коснулись граждан России, Белоруссии и Франции. Под санкции, в том числе, попала международная программа для трудоустройства девушек «Алабуга Старт».

В британском Минфине заявили, что все люди и организации, против которых введены ограничения, причастны к «дестабилизации Украины, вербовке иностранных граждан и производству БПЛА». Санкции включают заморозку зарубежных активов и запрет на въезд в королевство.

Последний раз Британия расширяла список антироссийских санкций в феврале 2026 года. Тогда ограничения коснулись 276 организаций и физлиц, в частности, девяти российских банков, трех структур «Росатома», а также «Транснефти».

