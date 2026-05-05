В Чебоксарах открыли три пункта временного размещения после ударов БПЛА

В Чебоксарах развернули третий пункт временного размещения (ПВР) для граждан после ударов беспилотников ВСУ. Об этом сообщили на сайте администрации города.

На данный момент ПВР размещены в школах № 57, № 1 и № 38. Там можно получить горячее питание и первую помощь. На месте работают сотрудники администрации города, медработники и психологи, сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов. Он также призвал граждан проверять всю информацию и доверять только официальным источникам.

В ночь на 5 мая ВСУ атаковали Чувашию. При ночном ударе по Чебоксарам пострадали три человека, один из которых находится в состоянии средней степени тяжести. Глава Чебоксар призывал жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Учебные заведения в регионе перевели на дистанционный режим обучения. Остановлено движение общественного транспорта.