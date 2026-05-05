Премьер Эстонии посетит граничащую с Россией Нарву на 9 мая

Премьер Эстонии Кристен Михал посетит граничащий с Россией город Нарва для празднования Дня Европы 9 мая, сообщает ERR. В этот день в Нарве также будет находиться комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Кремль сообщал, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут «порядка 20» зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он не намерен посещать праздничный парад, но проведет встречу с Владимиром Путиным.