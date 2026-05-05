Имущество «Правобережных тепловых сетей» выставлено на торги за 107 млн рублей

На аукцион выставлено имущество государственного унитарного предприятия «Правобережные тепловые сети». Соответствующая информация опубликована на портале «Федркесурс».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним лотом на торги выставлены 35 нежилых помещений и котельных, 27 трубопроводов и теплотрасс, а также 387 единиц оборудования. Начальная цена лота составляет 107 млн руб. «Права на земельные участки под объектами недвижимого имущества не принадлежат должнику на праве собственности и оформляются покупателями самостоятельно в установленном законом порядке»,— уточняется в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля.

По данным сервиса kartoteka.ru, ГУП «Правобережные тепловые сети» зарегистрировано в 2019 году в Беслане с уставным капиталом в 500 тыс. руб. Организация была признана банкротом в 2024 году потребованию республиканских министерства государственного имущества и земельных отношений и министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

Наталья Шинкарева

