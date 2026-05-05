Имущество «Правобережных тепловых сетей» выставлено на торги за 107 млн рублей

На аукцион выставлено имущество государственного унитарного предприятия «Правобережные тепловые сети». Соответствующая информация опубликована на портале «Федркесурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним лотом на торги выставлены 35 нежилых помещений и котельных, 27 трубопроводов и теплотрасс, а также 387 единиц оборудования. Начальная цена лота составляет 107 млн руб. «Права на земельные участки под объектами недвижимого имущества не принадлежат должнику на праве собственности и оформляются покупателями самостоятельно в установленном законом порядке»,— уточняется в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля.

По данным сервиса kartoteka.ru, ГУП «Правобережные тепловые сети» зарегистрировано в 2019 году в Беслане с уставным капиталом в 500 тыс. руб. Организация была признана банкротом в 2024 году потребованию республиканских министерства государственного имущества и земельных отношений и министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

Наталья Шинкарева