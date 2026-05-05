В Приангарье чиновника приговорили к девяти годам колонии за взятки

Суд в Иркутской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра поселка Усть-Ордынский (административный центр Эхирит-Булагатского района и Усть-Ордынского бурятского округа) Анатолия Аслаханова. Его признали виновным в двух эпизодах получения взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в декабре 2023 года экс-мэр получил от представителя подрядной организации 600 тыс. руб., которые для легализации провел через расчетный счет знакомого индивидуального предпринимателя. Кроме того, в августе 2024 года через посредника он получил еще одну взятку в размере 400 тыс. руб. под видом оплаты песчано-гравийной смеси. Деньги передавались за дальнейшее заключение муниципальных контрактов с подрядной организацией, имеющей негативную репутацию в связи с ненадлежащим исполнением работ по ранее заключенным контрактам.

Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 7 млн руб. Помимо этого у бывшего мэра в собственность государства конфискован 1 млн руб., мужчина был взят под стражу в зале суда.

По информации областной прокуратуры, мужчина не признал вину, а также «выдвигал свою версию происшедшего». Приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск