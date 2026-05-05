Экс-главу Усть-Ордынского осудили на 9 лет в Приангарье за взятки

Эхирит-Булагатский райсуд Иркутской области вынес приговор в отношении главы муниципального образования «Усть-Ордынское». Его признали виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн руб., сообщает облпрокуратура. Свою вину чиновник не признал.

По версии следствия, в декабре 2023-го и августе 2024 года фигурант дела получил 1 млн руб. лично и через посредника от представителя подрядчика, имевшего негативную репутацию в связи с ненадлежащим исполнением контракта по ремонту теплотрассы в поселке Усть-Ордынский. Вознаграждение, считают правоохранители, предназначалось за помощь подрядной организации в заключении госконтрактов с муниципальным образованием, а также за беспрепятственное принятие выполненных работ.

Деньги, по материалам дела, передавались под видом оплаты строительных материалов и песчано-гравийной смеси. Чиновник был задержан полицией в сентябре 2024 года.

В СУ СКР региона сообщили, что обвиняемый в период следствия неоднократно предпринимал меры по воспрепятствованию расследованию, уничтожению и сокрытию доказательств, а также склонению лиц к даче ложных показаний.

Александра Стрелкова