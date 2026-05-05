При взрыве на заводе в Казахстане погибли два человека

Два человека погибли при взрыве на заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске на востоке Казахстана. Еще пятеро получили травмы, сообщили в компании. Взрыв произошел утром 5 мая. Изначально сообщалось о девяти пострадавших.

«В ходе очистки дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций»,— указали в пресс-службе «Казцинка» (цитата по Kazinform). Компания пообещала материальную и психологическую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Экологи проводят замеры воздуха. По предварительным данным «Казцинка», произошел «локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ». Экстренные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия. Специальная комиссия займется выяснением причин инцидента.

После взрыва произошел пожар. Обрушилась часть здания, сообщало МЧС Казахстана. «Казцинк» — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана. Занимается производством цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках.