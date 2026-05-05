При взрыве на заводе в Казахстане пострадали девять человек

Число пострадавших при взрыве на территории завода «Казцинк» в Казахстане возросло до девяти, передает местный канал 24kz. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов взял ситуацию под контроль и дал поручения министерствам по ЧС и экологии, а также областному акимату.

ТОО «Казцинк» — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана. Занимается производством цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках.

Взрыв произошел сегодня утром. МЧС Казахстана изначально сообщало о четырех раненых. По данным ведомства, на заводе взорвалось пылеулавливающее устройство, обрушилась часть здания. На месте работает оперативный штаб.