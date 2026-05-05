Стоимость работ на Азово-Донском канале выросла на 35 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» выделит 142,6 млн руб. на проведение ремонтных работ по углублению дна на Азово-Донском морском канале в 2026 году. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

В начале марта 2026 года начальная стоимость контракта составляла 107,5 млн руб. Сейчас цена выросла на 29,4%, или на 35 млн руб. Причиной изменения стало отсутствие заявок от потенциальных исполнителей по предыдущей цене.

Заказчиком выступает Азовское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Согласно условиям, подрядчику предстоит выполнить все виды дноуглубительных работ на объеме 150 тыс. кубических метров грунта. Срок исполнения контракта установлен с июня по ноябрь 2026 года.

Мария Хоперская