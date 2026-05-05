Российские силы ПВО за два часа сбили 43 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 7:00 до 9:00 мск уничтожили 43 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областями, Республикой Адыгея и на подлете к Москве.

До этого, с 20:00 мск 4 мая до 7:00 мск 5 мая, над 19 российскими регионами уничтожили 289 беспилотников. Под удар попали территории Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Крыма и Татарстана, Краснодарского края и акватория Азовского моря.