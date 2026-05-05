В Калужской области при обрушении общежития пострадали три человека

В Малоярославце Калужской области из-за взрыва газа частично обрушились стены и крыша общежития. Одна женщина оказалась под завалами, ее достали, сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов. В общей сложности пострадали три человека.

ЧП случилось на улице Фрунзе, 13. У пострадавшей женщины — повреждение нижних конечностей и черепно-мозговая травма, она доставлена в больницу. Остальные жители из здания эвакуированы. В округе создан оперативный штаб.