Мэрия Красноярска ищет подрядчика на благоустройство набережной

Объявлены торги на поиск подрядчика для благоустройства части Центральной набережной в Красноярске. Стартовая цена контракта — 49,9 млн руб., сообщили в горадминистрации.

Подрядчику предстоит преобразить участок Центральной набережной протяженностью 2,5 км — от Коммунального моста до галереи «Енисей». Перечень работ включает монтаж наружного освещения и систем видеонаблюдения, ремонт и укрепление лестничных сходов к нижней террасе, обустройство пандусов, восстановление подпорной стены, укладку проводов под землей, обновление покрытия на тротуарах и велосипедных дорожках. Работы должны быть завершены осенью 2026 года.

Благоустройство участка Центральной набережной от спортивной площадки у дома по ул. Дубровинского, 45а/1 до Коммунального моста выполнит ООО «СпортСтройМонтаж», сообщили в мэрии. Подрядчик должен исполнить контракт в 2027 году.

Михаил Кичанов