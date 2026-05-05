Tasnim: пять человек погибли при атаке США на суда в Ормузском проливе

США атаковали два грузовых судна в Ормузском проливе. Погибли пять человек, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах.

По данным агентства, два судна с пассажирами следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Об инциденте стало известно после заявления американских военных об ударах по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Ни один из боевых кораблей КСИР не был поражен. Было проведено расследование на основе информации из местных источников... Было установлено, что американские агрессивные силы атаковали два небольших судна»,— утверждает неназванный источник.

Из-за начатой США и Израилем в феврале военной операции Иран заблокировал Ормузский пролив. Накануне военно-морской флот КСИР пресек попытку эсминцев США и Израиля войти в пролив. По информации портала Axios, силам США разрешили атаковать угрожающие судам цели.