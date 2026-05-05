Улицы Тюмени перекроют для празднования Дня Победы

В Тюмени проезд на нескольких улицах ограничат ради праздничных мероприятий в честь Дня Победы, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Движение 9 мая до окончания суток будет закрыто на следующих улицах:

С 00:00: ограничения в границах улиц Ямская — Луначарского, улиц Ленина — Республики. Перекрытия на улицах Тореза, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюскинцев.

С 6:00: перекрытия на улицах Береговая, Поперечная, Красноармейская.

Границы перекрытий на некоторых улицах будут изменены после 15:00. Объехать закрытые участки можно будет на ул. 50 лет Октября, ул. Малыгина, ул. Мельникайте, ул. Запольная, ул. Чернышевского.

Ирина Пичурина