Жители Сургутского района пожаловались на запах газа

На запах газа в Сургутском районе пожаловались жители Барсово, Белого Яра и Солнечного. В связи с этим были взяты пробы воздуха, сообщили в управлении Роспротребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

Согласно результатам лабораторного контроля на вечер 4 мая, утром в Сургутском районе было зафиксировано превышение нормы содержания в воздухе диоксида серы — к вечеру концентрация вещества активно снижалась. По остальным показателям (метан, угарный газ, оксид азота и частицы пыли РМ 2.5/РМ 10) отклонений от нормы не было выявлено. Кроме того, в Сургуте воздух был полностью чист — превышений не было ни по одному из веществ.

«Рады сообщить, что в больницы с жалобами на самочувствие никто не обращался»,— добавили в ведомстве.

Накануне в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Север» поступило около 300 заявок о запахе газа в разных районах Тюмени. Утечек газа и повреждений газопроводов в городе не выявили.

Ирина Пичурина