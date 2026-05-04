Около 300 заявок о запахе газа поступило в газовую службу в Тюмени

В аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Север» 4 мая поступило около 300 заявок о запахе газа в разных районах Тюмени, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

По данным правительства, утечек газа и повреждений газопроводов в городе не выявлено — сотрудники газоснабжающей службы совершили выезды по адресам жителей, которые жаловались на запах.

«Произведен внеплановый обход сетей высокого и среднего давления, все сети работают в штатном режиме, концентраций метана в окружающем воздухе не зафиксировано. Системами телеметрии также не зафиксировано падение давления и дополнительного расхода газа в Тюмени»,— прокомментировали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Север».

Ирина Пичурина