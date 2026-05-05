В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека

ВСУ атаковали дронами село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область граничит с Украиной, в регионе введены режим КТО и режим ЧС. В предыдущий раз область была атакована вчера: при атаке ВСУ пострадали семь работников «Мираторга».