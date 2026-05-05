В Петербурге фиксируются массовые сбои мобильного интернета

Пользователи в Санкт-Петербурге начали массово жаловаться на перебои в работе мобильного интернета в ночь на 5 мая. По данным портала Downdetector, общее число обращений превысило несколько сотен. Горожане сообщают о невозможности открыть привычные сайты, мессенджеры и игровые серверы. Официальных заявлений от операторов связи о причинах сбоя пока не поступало.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации с сайта Downdetector, пик жалоб пришелся на время около полуночи. Сбои продолжаются до сих пор. Пользователи указывают, что проблемы возникли у абонентов нескольких операторов связи одновременно.

Ранее некоторые операторы предупреждали о возможности временных ограничений работы мобильного интернета в праздничные дни. Подобные меры связываются с необходимостью обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Кирилл Конторщиков