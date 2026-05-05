Стармер призвал Европу противостоять давлению со стороны Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна противостоять давлению со стороны США. По его словам, в областях обороны, торговли и энергетики страны Европы должны быть гораздо сильнее, чем сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / AP

«В альянсах существует больше напряжения, чем должно быть, и поэтому очень важно, чтобы мы вместе противостояли этому как группа стран»,— сказал господин Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Армении (цитата по BBC). Премьер не уточнил, о каких альянсах речь.

Господин Стармер добавил, что «некоторые из альянсов, на которые мы привыкли полагаться», находятся «не в том положении, в каком нам хотелось бы, чтобы они находились».

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров. В начале апреля он заявил, что не верит в надежность партнеров по НАТО и всерьез рассматривает возможность выхода США из альянса. 3 мая господин Трамп заявил о намерении сократить численность своего воинского контингента в Германии.