В Томске осудят директора стройфирмы за мошенничество на 272 млн рублей

Кировский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более чем на 270 млн руб. при строительстве домов. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с мая 2023-го по октябрь 2024 года фигурант дела, будучи директором коммерческой организации, заключал договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов. При этом фирма не имела возможности выполнить свои обязательства.

Правоохранители установили, что после заключения договоров злоумышленник получил от клиентов свыше 272 млн руб., а также средства материнского капитала более чем на 3,5 млн руб., которые присвоил себе. Директору фирмы вменяют 48 эпизодов мошенничества.

Ранее в пресс-службе облпрокуратуры сообщали, что речь идет об ООО «Мастерстройкомплект». Уголовное дело в отношении директора организации было возбуждено в ноябре 2024 года, после чего он был объявлен в межгосударственный розыск. В июне 2025 года фигурант дела был задержан сотрудниками полиции в новосибирском аэропорту Толмачево по прилете из Таиланда.

Александра Стрелкова