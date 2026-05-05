Генпрокуратура требует конфисковать более 10 млрд рублей со счетов Мошковича

Генпрокуратура потребовала конфисковать более 10,2 млрд руб., находящиеся на счетах создателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича, выяснил «Ъ». Кроме того, надзорное ведомство потребовало конфисковать 3,7 млрд руб., хранившиеся на счете ООО «Финансовый ресурс», и 78,6 млн руб. с банковского счета бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прокуратура также попросила суд обратить в доход государства акции материнской компании холдинга — ПАО «Группа "Русагро"», а также 100% доли в уставном капитале ООО «Финансовый ресурс», 1% доли в уставном капитале ООО «Бондарский сыродельный завод», 0,01% доли в уставном капитале ООО «Группа компаний "Русагро"» и 25% доли в уставном капитале ООО «Геомирагро».

По мнению надзорного ведомства, изъятию подлежат и несколько объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, а также средства, изъятые при обыске — 29,3 млн руб., $1,8 млн и €1,6 млн.

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович и Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года. Им предъявлены обвинения в хищении акций холдинга «Солнечные продукты», преднамеренном банкротстве и легализации преступных доходов. Общий ущерб по делу превышает 86 млрд руб. Отдельно Вадиму Мошковичу инкриминируется получение взятки в виде элитного охотничьего карабина стоимостью 2,6 млн руб. Фигуранты свою вину не признают.

