В Пулково задерживается вылет 17 рейсов

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил об изменениях в расписании авиарейсов из-за ограничений на полеты. По данным онлайн-табло, были задержаны 17 рейсов, а также отменен вылет четырех самолетов.

Задерживается вылет рейсов в Оренбург, Челябинск, Владикавказ, Минеральные Воды, Казань, Калининград, Махачкалу, Астрахань, Саратов, Ульяновск, Самару, Уфу и Москву. Отменены рейсы в Бишкек, Калининград, Якутск и Апатиты.

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов были введены в Пулково около 2:20 мск. Они были отменены спустя два часа. Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбито 18 беспилотников.