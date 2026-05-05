Пожар на промзоне начался после налета БПЛА на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате налета беспилотников на регион в Киришах начался пожар на территории промзоны.

Как уточнил глава региона, всего с начала ночи над Ленинградской областью сбиты 18 БПЛА. Он добавил, что предупреждение о воздушной опасности отменено.

Петербургский аэропорт Пулково в течение двух часов не принимал и не отправлял рейсы. Пресс-служба аэропорта предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов.