Число самозанятых выросло почти на 27% в 2025 году

Число самозанятых россиян в 2025 году увеличилось на 26,8% и превысило 15,4 млн человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). В конце 2024 года в России числилось более 12 млн самозанятых.

Налог на профессиональный доход (НПД) действует в России в рамках эксперимента до 31 декабря 2028 года. Режим позволяет вести бизнес легально при условии, что годовой доход не превышает 2,4 млн руб. Участники эксперимента освобождены от отчетности и уплачивают налог по льготным ставкам: 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими.

Сохранение или изменение такого налогового режима обсудят в правительстве в 2027 году, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов.