WP: Белый дом готовится к возможному поражению республиканцев на выборах

Юридический отдел Белого дома проводит закрытые брифинги для республиканцев в администрации, чтобы подгтовиться к возможной победе демократов на промежуточных выборах в ноябре. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, брифинги длятся около получаса. На них чиновникам рассказывают о принципах работы надзорных органов Конгресса и лучших практиках взаимодействия с ними. Сотрудников призвали быть осторожными в переписке и оперативно реагировать на запросы конгрессменов.

Один из чиновников в разговоре с WP назвал весьма вероятной потерю контроля республиканцами как минимум над одной палатой Конгресса по итогам выборов.

Еще один источник издания добавил, что подобные консультации с юридическим отделом проводятся регулярно с начала президентского срока Дональда Трампа в 2025 году. Однако, по словам другого собеседника, брифинги последних месяцев имеют «сильный подтекст» предстоящих промежуточных выборов.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября этого года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса на два года и 33 сенатора на шесть лет. Сейчас в Палате представителей республиканцы занимают 219 из 435 мест. В Сенате — 53 из 100 мест.

По данным совместного опроса WP, ABC News и Ipsos, демократы имеют преимущество в 5% у зарегистрированных избирателей.