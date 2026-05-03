WP и ABC сообщили о рекордном падении рейтинга Трампа

Общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 37%. При этом против его политики выступают 62% опрошенных американцев — это самый высокий показатель за два президентских срока. Такую статистику представили The Washington Post, ABC News и Ipsos после проведения совместного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Rourke / AP Фото: Matt Rourke / AP

Опрос Washington Post — ABC News — Ipsos проводился с 24 по 28 апреля 2026 года среди 2560 взрослых жителей США. Погрешность составила +/- 2 п.п.. Одобрение по вопросу инфляции запрашивалось у случайных выборок из половины респондентов; погрешность 2,8 п.п.

Большинство опрошенных американцев не одобряют его действия в отношении Ирана: 66% против 33%. Экономическую политику господина Трампа одобряют только 34% участников опроса. Это связано с резким ростом цен на бензин, отмечает WP. Рейтинг одобрения действий президента по вопросам инфляции упал до 27%.

Рейтинг Дональда Трампа среди республиканцев по-прежнему остается самым высоким — 85%. Однако его рейтинг среди независимых избирателей, склоняющихся к республиканцам, достиг нового минимума в 56%. Ослабление позиций американского президента ставит под угрозу места для республиканцев в Палате представителей и в Сенате.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса (срок — два года) и 33 сенатора (шесть лет). По данным опроса, демократы имеют преимущество в 5% у уже зарегистрированных избирателей.