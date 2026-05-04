Курьер на электросамокате сбил девочку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге курьер на электросамокате сбил девочку 2015 года рождения на тротуаре на Комендантском проспекте. Оба госпитализированы. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

СКР начал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, следует из сообщения ведомства во «ВКонтакте».

С 2021 года скорость электросамокатов в Санкт-Петербурге ограничена до 20 км/ч. В отдельных зонах максимально возможная скорость составляет 15 км/ч или 10 км/ч. По данным ГИБДД, в 2025 году Петербург занял третье место среди субъектов России по числу аварий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. За год в городе произошло 193 ДТП. Погибли шесть человек, пострадали 193.