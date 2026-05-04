Суд вынес приговор жителям Ставрополья за попытку поджога военкомата в Пятигорске

В Ростове-на-Дону вынесли приговор двоим жителям Ессентуков по делу о попытке поджога военкомата. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

Южный окружной военный суд назначил Сергею Дудченко 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и последующим направлением в колонию строгого режима. Никите Мурневу суд назначил 7 лет лишения свободы с аналогичными условиями отбывания наказания.

По данным прокуратуры, осенью 2022 года фигуранты планировали поджечь здание военкомата в Пятигорске с помощью самодельной зажигательной смеси, которую нашли в гараже одного из них.

В ходе обысков у осужденных изъяли наркотики, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

