Бритни Спирс признала вину в пьяном вождении

Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Это позволит ей избежать тюремного заключения. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Fred Prouser / Reuters

От имени госпожи Спирс выступали ее адвокаты, сама певица на слушание в Верховном суде округа Вентура в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571.

Сотрудники дорожного патруля Калифорнии задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. 13 апреля представители певицы сообщили, что она поступила на лечение в реабилитационный центр. 29 апреля она закончила курс лечения.