Бритни Спирс задержали за вождение в нетрезвом виде

Американскую певицу Бритни Спирс задержали в Калифорнии по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Первым об этом сообщил таблоид TMZ. Позже он написал, что, по мнению полиции, во время вождения она находилась под воздействием одновременно алкоголя и наркотиков.

Бритни Спирс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Бритни Спирс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дорожный патруль задержал певицу вечером 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. Как сообщает TMZ, Бритни Спирс нарушала правила дорожного движения и превышала разрешенную скорость, а после того, как ее остановила полиция, «проявляла признаки опьянения». Ее доставили в местную больницу для медицинского освидетельствования.

Утром следующего дня Бритни Спирс отпустили. Как пишут СМИ, расследование против нее продолжается, результаты анализов пока не готовы. Представитель Бритни Спирс уже заявил, что этот инцидент был «абсолютно непростительным» и что она собирается «изменить жизнь» и получить необходимую помощь.

Бритни Спирс ранее неоднократно оказывалась в центре подобных инцидентов. После сложного развода с танцором Кевином Федерлайном в 2007 году она долгое время находилась в тяжелом состоянии и злоупотребляла запрещенными веществами. Тогда ее также задерживали в нетрезвом состоянии. В 2008 году опекуном певицы был назначен ее отец, ей удалось официально освободиться от опеки только в 2021 году.

Яна Рождественская