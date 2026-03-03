Картошка ищет свой минимум

Производители картофеля рассчитывают убедить власти установить минимальную закупочную цену на свою продукцию для розницы на уровне 30–60 руб. за 1 кг и исключить таким образом риски, связанные с волатильностью цен из-за урожая. Но поддержки регулятора идея пока не получила: минимальные цены могут усугубить проблемы как перепроизводства, так и дефицита картофеля.

Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой рассмотреть предложение об установлении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети. Об этом говорится в письме организации на имя замруководителя ФАС Тимофея Нижегородцева (копия есть у “Ъ”). Минимальные цены Картофельный союз предлагает использовать в рамках диапазона стоимости продукции, указанной в договорах.

В ФАС “Ъ” пояснили, что служба поддерживает расширение практики заключения двусторонних долгосрочных договоров между торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров. Но определять объемы, цены поставки и ответственность сторонам следует самостоятельно, указывают в службе. В Минсельхозе заявили, что обращение Картофельного союза рассматривается в установленном порядке. В Минпромторге подтвердили получение письма.

Картофельный союз предлагает сетям закупать по соглашениям с минимальными ценами 80% от объема продаж за прошлый год.

Похожие договоры у картофелеводов есть с переработчиками, отмечают там. Картофель сверх установленных в договорах объемов ритейлеры, по мнению отраслевой организации, могут закупать на спотовом рынке или в рамках аукционов, но цена по ним также не должна быть ниже минимальной. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов замечает, что прямая фиксация цен нарушает рыночные принципы, а главный механизм их сдерживания — развитие конкуренции.

Распространить требования Картофельный союз предлагает на все торговые сети и магазины, исключив палатки и ярмарки выходного дня с оборотом до 10 млн руб. в год. В Strategy Partners замечают, что сейчас розница и так закупает картофель через долгосрочные договоры с согласованным диапазоном стоимости или формульным ценообразованием. Но сети сохраняют гибкость и могут корректировать закупочную стратегию: картофель относится к социально значимой категории и сильно влияет на восприятие цен в целом. В АКОРТ отмечают, что в 2025 году 69% контрактов ритейлеров в категории были долгосрочными.

Рассчитывать минимальную цену Картофельный союз предлагает на базе Росстата. В январе—октябре прошлого года средняя закупочная цена составила 24,9 руб. за 1 кг, потребительская — 62,7 руб. В этом диапазоне с поправкой на инфляцию могут быть установлены и минимальные показатели в зависимости от качества, размера и упаковки продукции. Так, 30 руб. за 1 кг может стать минимальной ценой за грязный картофель диаметром 45 мм, упакованный в мешки по 25 кг. Мытая продукция в сетке-домике может стоить от 60 руб. за 1 кг, считают в Картофельном союзе. Устанавливать цены организация предлагает на год в марте-апреле.

В Картофельном союзе ждут, что минимальные цены на картофель позволят поддержать доходность аграриев.

Сейчас стоимость продукции крайне волатильна, она зависит в первую очередь от урожая. Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов отмечает, что рынок может переходить от дефицита к профициту в течение одного сезона. «В годы хорошего урожая и слабого спроса цена может опускаться к уровню, близкому к себестоимости, а иногда и ниже, тогда как в дефицитные периоды наблюдается скачок»,— поясняет он. Такая амплитуда делает инвестиционное планирование и кредитование отрасли весьма сложным.

Например, в июне 2025 года средняя розничная стоимость картофеля, согласно Росстату, составила 91,16 руб. за 1 кг, прибавив год к году 61,9%. Но уже в сентябре цена упала до 39,62 руб. за 1 кг, потеряв год к году 9,8%. Ниже уровня предшествующего периода цены сохранялись до конца 2025 года. В январе картофель в среднем стоил 47,93 руб. за 1 кг, потеряв год к году 17%. Согласно Росстату, в хозяйствах всех категорий в прошлом году собрали 19,5 млн тонн картофеля. Год к году показатель вырос на 9,3%. В этом году Минсельхоз рассчитывает на увеличение посевных площадей под картофель.

90 килограмм картофеля на человека в год рекомендует потреблять Минздрав.

В Картофельном союзе также рассчитывают, что минимальные цены решат проблему с нерегулируемым импортом и не вызовут негативной реакции у потребителей. Продукция в любом случае останется для них доступной: с учетом среднего потребления в 54 кг на человека в год тратить на картофель граждане будут не более 300 руб. в месяц.

Артем Суворов считает, что, если установленный минимум окажется выше равновесной цены в период высокого урожая, он может привести к перепроизводству, росту складских запасов или дополнительному давлению на розничные цены. При неурожае, по мнению эксперта, стоимость и так будет расти выше установленного порога. Еще одним риском господин Суворов считает снижение производства картофеля, если цены будут ниже ожиданий бизнеса.

Александра Мерцалова