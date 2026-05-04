«Локомотив» сыграл до последних секунд

Полуфинальная серия play-off между «Авангардом» и «Локомотивом» дошла до седьмого, решающего, матча благодаря удивительным событиям, случившимся в шестом. Ярославцы, вылетавшие в случае поражения, сумели на чужой площадке выкрутиться из безнадежной ситуации, уступая за полминуты до окончания третьего периода со счетом 0:2, и дожали омичей во втором овертайме.

Хоккеисты ярославского «Локомотива» после победы над омским «Авангардом»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Хоккеисты ярославского «Локомотива» после победы над омским «Авангардом»

В том, что случилось в Омске, можно было при желании разглядеть даже какую-то хоккейную мистику. «Авангард» и «Локомотив» пересеклись в розыгрыше Кубка Гагарина третий раз подряд. И в третий раз подряд их рубка растянулась на максимальную, в семь матчей, дистанцию. А на сей раз обстоятельства, седьмую игру обеспечившие, были и вовсе поразительными.

В шестом матче серии все у «Авангарда», нуждавшегося, чтобы взять реванш у ярославцев за поражения в 2024 и 2025 годах, в одной победе, долго складывалось не просто неплохо, а прекрасно. Он, правда, не смог воспользоваться довольно явным преимуществом, которое отчего-то подарил ему в начале игры какой-то зажатый «Локомотив». И это при том, что у Эндрю Потуральски был не момент, а моментище: в большинстве перед ним оказался даже не распахнутый угол ворот, а чуть ли не все ворота целиком. Умудрился со всем своим опытом промазать.

Зато «Авангард» забил, после того как обстановка вроде бы слегка успокоилась. Для гола хватило единственной фальшивой нотки, взятой вратарем ярославцев Даниилом Исаевым. До сих пор безупречный, он неловко укротил с виду нехитрый наброс Дамира Шаряпзянова, а отскок удобно лег на клюшку омскому форварду Василию Пономареву.

Во втором периоде возникло ощущение, что «Авангард» слегка перебарщивает со стремлением игру «подсушить». Он и это умеет, конечно. Но не чересчур ли часто «Локомотив» гостит в его зоне?

И вот уже у ярославцев появляются шансы. А вот появляется и шанс роскошный. Александр Радулов, выцарапав шайбу у борта, отправил ее на пятачок Артуру Каюмову, под расстрел вратаря Никиты Серебрякова. Но Серебряков устоял, а «Локомотив» за его прагматизм так и не понес наказания.

Наказание — за второе удаление Никиты Курьянова — уже на старте третьего периода понес «Локомотив». Основной вклад в омский успех внес Майкл Маклауд, и выудивший шайбу на пятачке, и грамотно скинувший ее на дальнюю стойку Максиму Лажуа.

«Авангард» очутился не близко к финалу. Он очутился вплотную к нему. Да невозможно было представить, что финал выскользнет у него из рук, что омский клуб не выбьет действующего обладателя Кубка Гагарина. Ведь уже давно идет заключительная минута основного времени. И наплевать, что во время отчаянного штурма «Локомотива» Максим Шалунов отставание сокращает. До сирены ведь полминуты с копейками, ничего нельзя успеть.

«Локомотив», наседавший без, разумеется, отправившегося на скамейку ради выхода шестого полевого игрока Исаева, успел. Маклауд уже готовился выкинуть шайбу из своей зоны. Но налетевшие на него стаей коршунов ярославцы отняли ее. А дальше был новый пас Александра Радулова и новый бросок Максима Шалунова — исключительный по хлесткости и точности.

Находясь в 11 секундах от краха, «Локомотив» спасся.

Потом был овертайм. Вернее, почти два полных овертайма — с острыми атаками, попаданиями в каркас ворот. Точка в этой драме была поставлена на излете второго. И опять в центре внимания оказался Шалунов. Теперь — как автор передачи на Рушана Рафикова, которому прошить Серебрякова помог рикошет.

Победитель серии, который встретится в финале с казанским «Ак Барсом», определится 6 мая. Решающий матч пройдет на площадке «Локомотива».

Алексей Доспехов